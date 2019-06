CTT trava fecho de estações e vai reabrir lojas fechadas

Hoje às 19:46 Facebook

Anúncio foi feito por João Bento, presidente do conselho de administração dos CTT, durante audição no Parlamento.

Os CTT - Correios de Portugal vão travar o fecho de mais estações em 15 concelhos portugueses. O anúncio foi feito por João Bento, novo presidente do conselho de administração da empresa, em audição no Parlamento. Foi ainda anunciada a reabertura de lojas dos CTT que tinham sido encerradas noutros concelhos. Esta é a primeira decisão tomada por João Bento enquanto presidente do conselho de administração da empresa de correios.

"Havia um conjunto de lojas para fechar cuja viabilidade económica era inexistente. A minha primeira prioridade é a proximidade aos clientes, todo o povo português. Está decidido: interrompemos o processo de fecho de lojas. Não vai haver mais encerramento de lojas", anunciou João Bento na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.

