Das comissões até ao crédito à habitação, vêm aí novidades

Dinheiro Vivo Hoje às 10:21, atualizado às 10:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Bancos vão ter de dar mais informação sobre o crédito para compra de casa e perdem monopólio nos pagamentos.

O Ano Novo vai trazer novidades para os clientes dos bancos. Há novas regras desde as contas bancárias até aos contratos de crédito à habitação. Mas não só. O tema polémico das comissões bancárias vai voltar ao debate público já no início de 2018.

A somar há ainda a aplicação de uma diretiva comunitária relativa aos serviços de pagamento - paymen t service directive (PSD 2), como é conhecida. Esta diretiva vem exigir que os bancos forneçam acesso a dados de contas a outras entidades, as quais poderão também fazer pagamentos. Entra em vigor a 13 de janeiro e nada será como dantes. Já não terá de pagar as compras através do seu acesso na internet à conta bancária (homebanking) ou no multibanco, por exemplo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia