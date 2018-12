Dinheiro Vivo Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal importa mais de 90% dos brinquedos da China, um valor acima da média europeia. A Alemanha e a República Checa são os principais exportadores.

É só ver nas etiquetas dos brinquedos e a maior parte dirá made in China. De acordo com o Eurostat, aquele país asiático é o maior fornecedor da União Europeia (UE), sendo responsável por 86% das importações de brinquedos em 2017, muito longe do Vietname (3%), Hong Kong e Indonésia (ambos com 2%).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia