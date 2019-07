É possível tirar senha para IMT na TV. Em uns meses será a vez do CC

Dinheiro Vivo Hoje às 19:16 Facebook

Tirar senhas para a renovação do Cartão de Cidadão e alteração de morada será um dos serviços que serão possíveis realizar através da TV da Vodafone

Tirar senhas para serviços públicos como IMT ou Segurança Social através da televisão já em possível, pelo menos para os clientes da Vodafone Portugal. Nos "próximos meses" será possível tirar senhas para renovar o Cartão do Cidadão ou alterar a morada, informa a operadora.

Esta oferta, disponível na aplicação de TV da operadora na área Serviços Públicos, surge no âmbito do Simplex, programa nacional de modernização do Estado. A empresa diz ser a primeira operadora um conjunto de serviços públicos a partir do ecrã do televisor aos seus clientes.

