EDP anuncia venda ativos renováveis no valor de 800 milhões

Esta é a primeira tranche dos quatro mil milhões de euros do plano de rotação de ativos (venda e reinvestimento), ao longo de quatro anos.

A EDP Renováveis anunciou esta quarta-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) chegou a um acordo com os investidores para a venda da sua participação acionista relativa a um portfólio de tecnologia eólica onshore com um total de 997 MW de capacidade instalada, avaliada em 1,6 mil milhões de euros. Estas operações de venda serão feitas em Portugal, Espanha, França e Bélgica.

