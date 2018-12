Entrega da habitação vai ter de liquidar empréstimo bancário

Dinheiro Vivo Hoje às 10:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Bloquistas avançaram com proposta de Lei de Bases da Habitação que determina a extinção obrigatória do empréstimo quando imóvel é entregue ao banco.

O Bloco de Esquerda propõe que a entrega de uma casa ao banco passe a liquidar automaticamente o empréstimo bancário contraído para a aquisição do imóvel. A medida está inscrita na proposta de Lei de Bases da Habitação que os bloquistas entregaram na Assembleia da República, e que se junta a idêntica iniciativa do PS e do PCP. Os três textos vão a debate - e a votos - já na primeira semana de janeiro.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia