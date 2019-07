Estado abre concurso para 1000 técnicos especializados. Saiba como concorrer

Dinheiro Vivo Hoje às 13:45 Facebook

Estatística, gestão, planeamento e serviços jurídicos são as quatro áreas que mais vão beneficiar com este concurso público.

Está aberto o concurso para recrutar 1000 técnicos especializados para a Função Pública. O Governo, com esta medida, "procura reconstituir e revitalizar o corpo técnico da Administração Pública, apostando nas áreas estratégicas do Estado e recuperando a sua massa crítica". O recrutamento foi aberto através da abertura de um concurso no portal da Bolsa de Emprego Público, com a validade de 15 dias úteis, a contar a partir de segunda-feira, dia 8 de julho.

Com esta iniciativa, o Estado pretende "constituir reservas de recrutamento para a carreira geral de técnico superior, com vista à constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado".

