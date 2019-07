Ex-estagiário da NASA pode ganhar milhões com filmagens da chegada à Lua

Dinheiro Vivo Hoje às 16:15 Facebook

Nos anos 70, um estagiário da NASA arrebatou em leilão filmagens da chegada à Lua. Em 2019, pode vir a ganhar milhões num leilão da Sotheby's.

Gary George estagiou no Johnson Space Center, da NASA, em 1973. Na altura, pagou cerca de 217 dólares por fitas magnéticas com filmagens da missão Apollo 11, num leilão de objetos do governo. Este fim de semana, quando se assinalam os 50 anos da chegada do homem à Lua, pode vir a ganhar algo como dois milhões de dólares, num novo leilão, aponta a Bloomberg.

