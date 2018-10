Dinheiro Vivo Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Portugal conta com três empresas avaliadas em pelo menos mil milhões de dólares pelos investidores a partir desta quarta-feira.

Portugal conta com três empresas avaliadas em pelo menos mil milhões de dólares pelos investidores a partir desta quarta-feira. Depois da Farfetch e da OutSystems, a Talkdesk é a terceira tecnológica com ADN nacional a ganhar o estatuto de unicórnio junto do mercado.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia