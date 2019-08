Fisco avança com "inspeções amigáveis"

Dinheiro Vivo Hoje às 10:38 Facebook

Ações incidem sobre cerca de 80 mil empresas, na sua maioria no setor da construção civil, restauração e alojamento.

Nos próximos dias, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) vai fazer um conjunto de inspeções a empresas que abriram atividade no último ano. Segundo o Jornal de Negócios, estas inspeções têm um caráter "amigável", já que se destinam a incentivar as empresas a cumprir as suas obrigações, sobretudo em sede de IVA, alertando para falhas e esclarecendo dúvidas.

São cerca de 80 mil empresas, na sua maioria no setor da construção civil, restauração e alojamento. "Tradicionalmente, atuava-se depois de verificados os factos tributários, através do controlo das declarações dos contribuintes (ou a falta delas) e apurando as correções devidas", explicou fonte oficial da AT, citada pelo mesmo jornal.

Agora, o objetivo passa por "apoiar desde o início" os contribuintes que entraram recentemente no sistema fiscal. Fonte da AT garante que as ações não visam arrecadar receita fiscal, mas sim melhorar o "acompanhamento dos novos operadores económicos".