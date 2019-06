Fisco tem equipa "secreta" que segue e fotografa contribuintes

Dinheiro Vivo Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Finanças do Porto criaram equipa para vigiar contribuintes considerados suspeitos. Autoridade Tributária vai realizar auditoria.

A direção de Finanças do Porto criou, em 2017, uma equipa de investigação criminal que vigia, segue e fotografa, sem ordens de serviço escritas, os suspeitos de crimes fiscais. O notícia é avançada pelo Jornal Económico, que indica que a Autoridade Tributária (AT) já ordenou a realização de uma auditoria, depois de uma denúncia de uma organização sindical.

A equipa é composta por um coordenador, ex-perito da Polícia Judiciária, e sete inspetores tributários. Fonte da AT revela que o grupo leva a cabo vigilâncias, seguimentos e recolha de material fotográfico relativo a sinais exteriores de riqueza. O objetivo, segundo a mesma fonte, é criar uma base de dados de acesso reservado sobre os contribuintes suspeitos.

O Ministério das Finanças afirma que esta equipa foi criada por proposta do anterior diretor das Finanças do Porto. Já o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), Paulo Ralha, garante não ter qualquer conhecimento da sua existência.

O Ministério das Finanças afirma que esta equipa foi criada por proposta do anterior diretor das Finanças do Porto. Já o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), Paulo Ralha, garante não ter qualquer conhecimento da sua existência.

Os crimes fiscais não fazem parte do catálogo de crimes sujeitos ao regime especial de recolha de prova.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia