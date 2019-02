Frota do Estado tem 73% de carros a gasóleo

Dinheiro Vivo Hoje às 14:38 Facebook

Os dados constam do arque de Viaturas do Estado (PEV), elaborado pelo ministério das Finanças em dezembro 2017

Cerca de 73% dos carros da administração direta e indireta do Estado, incluindo gabinetes ministeriais, são a gasóleo, noticia o Público. Só existe um veículo a gás, 17 híbridos e 55 movidos a eletricidade.

Os dados constam do mais recente relatório do Parque de Viaturas do Estado (PEV), elaborado pelo ministério das Finanças em dezembro 2017. O documento revela ainda que a média das idades dos carros tem vindo a aumentar, em vez de haver renovação: de uma média de 12 anos em 2010, para 15,3 anos em 2017. Ambientalistas consultados pelo diário realçam o fato de o Governo não ter cumprido o despacho de 2014 que fixa as quotas de emissão de CO2 dos veículos a adquirir, com o Estado os veículos mais poluentes a representar 39% das compras ao longo de 2017, quando era permitido apenas 5%.

