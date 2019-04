Gama de áudio da Ikea já tem data para chegar a Portugal

Dinheiro Vivo Hoje às 18:20 Facebook

A Ikea juntou-se à conhecida marca de áudio Sonos para a gama Symfonisk, que coloca funcionalidades de áudio em objetos de mobiliário.

Já tinha sido noticiado a parceria das duas marcas, mas não eram conhecidas especificações técnicas ou mais do que dois produtos da linha Simfonisk. Além de anunciar a chegada de um candeeiro com coluna Wi-Fi integrada e uma coluna de som que também pode funcionar como mesa de cabeceira, a Ikea também indica a data de chegada destes produtos a Portugal.

A 1 de agosto, chegam às lojas estes dois gadgets: o candeeiro de mesa com coluna Wi-Fi integrada tem um preço global recomendado de 179 euros e a coluna de som com Wi-Fi integrado custará 99,95 euros. Ainda assim, há uma ressalva a fazer: estes ainda não são os preços finais para as lojas portuguesas.

