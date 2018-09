Dinheiro Vivo 07 Junho 2018 às 15:04 Facebook

Uma das empresas queixosas é portuguesa. O caso estará prestes a chegar ao fim depois de uma investigação de vários anos.

A Comissão Europeia deverá multar a Google, outra vez, por práticas anticoncorrenciais. Desta vez o caso está relacionado com o sistema operativo Android, através do qual a gigante norte-americana terá exercido uma posição dominante abusiva. A notícia é avançada pelo Financial Times.

