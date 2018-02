Governo negoceia portagens para salvar 700 empregos da PSA em Mangualde

Hoje às 09:18 Facebook

Novo modelo do grupo liderado por Carlos Tavares poderá pagar classe 2 nas portagens nas autoestradas. Fábrica poderá montar menos 20 mil unidades.

O Governo está a renegociar os contratos de concessão das autoestradas com a Brisa desde o final do ano passado. Esta é a reação do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas ao alerta ontem deixado pelo grupo Peugeot-Citröen (PSA) em Portugal: se não houver alteração das classes das portagens, o investimento em Mangualde está em risco. Em causa estão 700 postos de trabalho.

