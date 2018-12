Governo quer centralizar recrutamento de funcionários

Lucília Tiago Hoje às 13:06 Facebook

Sistema de recolha de informação sobre funcionários públicos vai passar a ter dados sobre pessoas recrutadas por empresas de trabalho temporário.

O governo vai criar uma Entidade Centralizada de Recrutamento (ECR) a quem caberá concretizar os processos de recrutamento à luz das necessidades de pessoal que forem identificadas pelos serviços e previstas no futuro Mapa Anual global consolidado de Recrutamentos Autorizados (MARA).

Esta medida consta de uma proposta que o Ministério das Finanças enviou aos sindicatos e que será um dos temas em cima da mesa da ronda de reuniões que a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, terá esta sexta-feira com a Frente Comum, Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE). O documento, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, remete a responsabilidade e execução dos recrutamentos centralizados para o INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, que já hoje tem a seu cargo a gestão de bolsas de recrutamento.

