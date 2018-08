IKEA tem nova estratégia de venda em Portugal. Saiba o que vai mudar

Hoje às 14:21 Facebook

Twitter

Uma casa portuguesa ao estilo IKEA? A marca vai ajudar com tutoriais e conta historiais reais na sua nova estratégia. O novo catálogo 2019 já chegou.

É uma casa portuguesa, com certeza. Na verdade, o novo slogan do IKEA é "não há casa como a nossa". A empresa sueca está há 14 anos em Portugal e, depois de "ter mudado a forma como os portugueses olhavam para a sua casa", agora está determinada em mostrar histórias reais que valorizam a importância da casa para cada um.

Helena Gouveia, responsável de marketing da IKEA Portugal congratulou-se esta terça-feira com os 71% que o IKEA tem em Portugal no chamado índice de top of mind (um ranking de popularidade de uma marca), o mais elevado a nível mundial para a marca sueca. Nesse contexto, lembrou que com a chegada da IKEA a Alfragide em 2004 "as casas em Portugal passaram a ser mais uma expressão da família que lá vivia e não apenas locais funcionais".

Daí que a estratégia para o novo ano fiscal da IKEA, que começa em setembro, passe por contar histórias reais de famílias portuguesas. Por isso, algumas equipas do IKEA fizeram várias visitas a casas de clientes por todo o país. "Queríamos ver como as pessoas usavam os nossos produtos também para poder pensar em novas soluções e ajustar as nossas lojas ao que víamos", explicou a líder de marketing em território nacional.

A ideia para 2019 passa também por manter a estratégia de produtos acessíveis: "temos de saber quanto é que as pessoas podem gastar por mês nos nossos produtos". Além disso, apresentaram um estudo nacional, onde 45% das pessoas garantiram que é em casa que têm as relações mais importantes e é por lá que 58% dos portugueses têm discussões.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia