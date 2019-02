IRS. Não se esqueça, só tem uma semana para validar faturas

Hoje às 16:02 Facebook

Fisco dá até dia 25 de fevereiro para validar faturas relativas ao ano 2018. Tudo o que precisa de saber para poupar no IRS

2018 já está lá atrás, mas a prestação de contas à Autoridade Tributária só agora começa. A primeira obrigação fiscal dos contribuintes particulares para fechar 2018 para o Fisco é a validação das faturas pedidas no ano passado.

Este ano, o limite para a confirmação das faturas termina no dia 25 de fevereiro, ou seja, na próxima segunda-feira. Completar a informação das suas faturas e as dos seus dependentes é a chave para que possa beneficiar das deduções no IRS de 2018 -, mas já lá vamos.

