IRS: Partilha de despesas é o que está a gerar maiores dúvidas aos contribuintes

Dinheiro Vivo Hoje às 10:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Até ao final da tarde de terça-feira já tinham sido entregues mais de 500 mil declarações de IRS, um aumento de 48% face ao segundo dia do ano passado.

O novo campo a preencher na declaração de IRS para pais com guarda partilhada está a levantar várias dúvidas aos contribuintes que nestes primeiros dois dias tentaram entregar a declaração anual de rendimentos. À Associação de Defesa do Consumidor (DECO), só ontem, chegaram entre 20 a 30 contactos relacionados com a partilha de despesas.

O fiscalista da DECO, António Ernesto Pinto, referiu ao Dinheiro Vivo que essa é, para já, uma das principais dúvidas dos contribuintes, porque "o campo (Quadro 6B) que permite colocar as despesas partilhadas está fechado e, ao contrário das outras despesas, não dá para alterar", refere este especialista que considera a situação "estranha do ponto de vista fiscal."

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia