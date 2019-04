Izzy Move: Saiba como funciona a aplicação de táxis que concorre com a Uber

Dinheiro Vivo Hoje às 20:47 Facebook

Aplicação lançada pela Antral vai funcionar em todo o país e já implicou investimento de 400 mil euros. Todos os motoristas de táxi poderão aderir.

A Izzy Move é a resposta dos táxis à chegada das plataformas de transporte de passageiros como a Uber, Cabify, Bolt e Kapten. É uma aplicação móvel para chamar um táxi e que pretende conquistar os clientes mais jovens, mais habituados ao smartphone do que a estender um braço para chamar um carro. Desenvolvida pela Antral, em conjunto com um parceiro tecnológico, foi apresentada esta terça-feira e já implicou um investimento de 400 mil euros. O Governo anunciou que vai contribuir com mais 100 mil euros.

