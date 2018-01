Lisboa-Porto em "guerra de preços" entre CP e Ryanair

Dinheiro Vivo Hoje às 15:36 Facebook

CP apresenta preços mais baixos do que a Ryanair graças a campanha de preços para janeiro, fevereiro e março.

A "guerra de preços" entre a CP e a Ryanair vai conhecer um novo capítulo esta sexta-feira, 5 de janeiro. Durante 10 dias, a empresa portuguesa vai vender 7740 lugares com preços ainda mais reduzidos: uma viagem Lisboa-Porto ou Porto-Lisboa poderá custar a partir de cinco euros no comboio Intercidades ou 6,5 euros no Alfa Pendular, se viajar em segunda classe. Será que esta promoção da CP será capaz de "bater o pé" à Ryanair?

