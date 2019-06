Mais de 1400 portugueses já renovaram Cartão de Cidadão online em quatro dias

Dinheiro Vivo Hoje às 14:45 Facebook

Em quatro dias, desde que é possível pedir a renovação do Cartão de Cidadão através da internet, mais de 1400 cidadãos já optaram por esta via

Desde 20 de junho que todos os cidadãos com mais de 25 anos podem pedir a renovação do seu Cartão de Cidadão (CC) online e os dados do governo indicam que foram já 1400 a escolher essa força que evita a necessidade de se ir aos espaços físicos que têm sido assolados por filas e demoras no agendamento (podem ir até outubro ou novembro nas zonas de Lisboa e Porto).

