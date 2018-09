Mais de 80% das casas em alojamento local são segundas habitações

Dinheiro Vivo Hoje às 19:14 Facebook



Em Portugal, existem cerca de 1,1 milhões de segundas residências, segundo dados do INE.

Era na casa junto à praia em Albufeira que Nuno Carvalho passava as férias grandes. Em 2011, por decisão dos pais, o património algarvio da família, não uma mas duas moradias, passou para o nome do filho. A "prenda" saiu-lhe cara. Além das memórias de infância, Nuno acumulava agora um sem fim de contas para pagar. Quando se deparou com uma plataforma "engraçada" chamada Airbnb não pensou duas vezes. "Em 2011 só havia cerca de 30 casas registadas no Airbnb no Algarve", lembra Nuno, em declarações ao Dinheiro Vivo.

