Mário Centeno eleito melhor ministro das Finanças de 2018 da Europa

Presidente do Eurogrupo foi distinguido como ministro das Finanças do ano por revista internacional financeira detida pelo "Financial Times".

Mário Centeno foi eleito o melhor ministro das Finanças da Europa de 2018. A distinção foi anunciada esta quarta-feira pela revista "The Banker", publicação dedicada aos assuntos internacionais que pertence ao grupo "Financial Times". O governante português foi distinguido pelo seu papel nas negociações para a reforma da zona euro, como presidente do Eurogrupo, e ainda pelo trabalho desenvolvido como ministro das Finanças de Portugal.

