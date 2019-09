Ministério do Mar confirma interesse americano no Porto de Sines

Dinheiro Vivo Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Governo fala em interação "constante" com embaixador dos EUA em Portugal. Washington e Lisboa veem Sines como destinatário de gás natural dos EUA.

O Ministério do Mar confirma interesse norte-americano na concessão do futuro terminal Vasco da Gama, no Porto de Sines, cujas condições foram já publicadas e que prevê um investimento de 642 milhões de euros.

A informação é avançada este sábado pelo jornal Público (acesso pago), com o gabinete de Ana Paula Vitorino a dar conta de "uma constante interação entre o Ministério do Mar e o embaixador dos EUA em Lisboa", além de várias visitas a Sines por parte de "empresários e entidades norte-americanas".

O concurso público para o novo terminal deverá contar com interesse também de operadores portuários chineses que, ao longo dos últimos anos, têm realizado várias visitas a Sines e que se têm também reunido com a atual ministra do Mar. Designadamente, a Cosco, já com operações europeias em Espanha e na Grécia.

Segundo o Público, o interesse dos Estados Unidos foi inscrito nas atas da última reunião da Comissão Bilateral Permanente Estados Unidos-Portugal, que ser realizou em Washington a 11 de setembro. A mesma reconheceu Sines como destino estratégico de gás natural norte-americano. O Ministério do Mar assegura, em resposta ao jornal, que a "proposta vencedora será aquela que melhores benefícios ofereça a Portugal, independentemente da origem do operador".