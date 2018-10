Hoje às 14:32 Facebook

Twitter

O empresário Mário Ferreira vendeu o hotel à Maison Albar por 38 milhões de euros

Foram necessários seis anos, mas a data para a abertura oficial do Monumental Palace Hotel já está marcada: 1 de novembro. O projeto do grupo Mystic Invest, do empresário Mário Ferreira, implicou um investimento total de 30 milhões de euros, mas quando abrir portas estará já nas mãos dos franceses da Maison Albar que irão pagar 38 milhões pelo hotel.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia