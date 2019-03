NOS/5G: Não usar rede da Huawei significa atraso de "pelo menos 2 anos"

Dinheiro Vivo Hoje às 12:26 Facebook

"Vivemos com base em factos e não temos evidências de problemas de segurança com as redes da Huawei", afirma Miguel Almeida.

"A NOS não tem conhecimento, nem nenhuma evidência que exista um problema de segurança com as redes da Huawei", garante Miguel Almeida, presidente executivo da NOS.

A operadora tem uma parceira tecnológica com a Huawei, empresa que o Governo Norte-Americano baniu nos Estados Unidos de operar nas redes 5G por motivos de segurança nacional.

A NOS tem acompanhado as notícias, mas, diz, "são especulações, baseadas no facto de ser uma empresa chinesa e de um pais chinês".

No final de fevereiro, a FCC, o regulador de telecomunicações norte-americano, esteve em Portugal para alertar o governo português para as suas preocupações em torno do uso das redes 5G.

"A Nos cumpre a lei portuguesa e europeia, e as recomendações dos regulares nacionais e europeus, não creio que estejamos ao abrigo da lei americana", diz o CEO da NOS. E deixa um alerta. "Se a decisão da Europa for no sentido de não permitir o desenvolvimento das redes 5G da Huawei, será pelo menos dois anos de atraso para Europa e para todos os países que têm as redes 4G suportadas pela Huawei", diz. Espanha e Alemanha foi alguns dos exemplos referidos.

