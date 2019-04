OPA chinesa à EDP está morta. Acionistas ditam extinção da operação

Hoje às 18:22 Facebook

A desblindagem dos votos foi chumbada com 56,60% dos votos dos acionistas.

Era já uma morte anunciada. E os acionistas da EDP não surpreenderam ao deixar às escuras os acionistas chineses da China Three Gorges, ditando com a maioria dos seus votos a extinção da OPA lançada há 11 meses.

A tarde já ia longa quando foi tornada pública a votação do famoso ponto nove (que entretanto foi antecipado e passou a ponto oito) da Assembleia de Acionistas da EDP, que teve lugar esta quarta-feira em Lisboa: com apenas 65,18% do capital acionista representado na reunião, a fatal desblindagem dos votos foi chumbada com 56,60% dos votos. Os restantes 43,4% manifestaram-se a favor.

