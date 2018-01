Paddy Cosgrave partilha vídeo sobre Web Summit com imagens do Panteão

Dinheiro Vivo Hoje às 19:05 Facebook

Fundador da Web Summit partilha vídeo com imagens intercaladas da cimeira e de Lisboa, incluindo uma do polémico jantar no Panteão Nacional.

Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit, partilhou esta sexta-feira um vídeo promocional com imagens intercaladas da cimeira e de Lisboa, incluindo uma do polémico jantar no Panteão Nacional.

O vídeo, com a duração de de 1 minuto e 33 segundos, abre com uma imagem aérea do Castelo de São Jorge e com uma declaração de Stephen Hawking, professor de Cambridge: "todos os aspetos das nossas vidas serão transformados".

