Palavras de ministro sobre carros a gasóleo "não correspondem à realidade"

Dinheiro Vivo Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcas de automóveis lamentam que não haja programa de incentivo à troca de carros mais antigos. Idade média do parque é de 12,6 anos.

"As declarações podem resultar de um desejo do senhor ministro mas não têm qualquer correspondência com a realidade." Este é o comentário da ACAP - Associação Automóvel de Portugal às declarações do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes, sobre a descida do valor de troca dos carros a gasóleo nos próximos quatro ou cinco anos e que foram proferidas em entrevista à Antena1 e Jornal de Negócios.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia