Portagens mais caras em 2019. Viagem entre Lisboa e Porto vai aumentar

A Brisa comunicou esta segunda-feira a atualização do preço das portagens para o novo ano.

Ir de Lisboa ao Porto pela Autoestrada do Norte (A1) vai custar mais 15 cêntimos em 2019. Segundo a atualização dos preços das portagens para o próximo ano, revelada hoje pela Brisa, o aumento fica aquém do registado no início de 2018, que foi de 45 cêntimos.

O percurso entre Lisboa e Algarve também vai ficar mais caro. As portagens na A2 vão aumentar 25 cêntimos, à semelhança do que tinha acontecido no arranque deste ano. Já na A6, a autoestrada do Alentejo que faz o percurso Marateca- Caia, a subida fica aquém da registada em 2018. A portagem aumenta 10 cêntimos, enquanto no início deste ano a subida foi de 25 cêntimos.

