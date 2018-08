Portugal é o país da Europa com o gás mais caro e o segundo no preço da luz

Dinheiro Vivo 30 Maio 2018 às 11:15 Facebook

Twitter

Em termos de paridade do poder de compra, Portugal tem dos preços mais elevados da União Europeia no gás e ocupa o segundo lugar no preço da luz.

Logo a seguir à Alemanha, Portugal é o país da União Europeia que tem os preços mais elevados de eletricidade, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. Os números do gabinete de estatística de Bruxelas mostram que, em termos de paridade do poder de compra, e por comparação com o preço de outros bens de consumo, Alemanha, Portugal, Bélgica, Roménia e Polónia são os países onde os consumidores mais pagam pela luz ao final do mês. No extremo oposto estão países como Finlândia, Luxemburgo e Holanda.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia