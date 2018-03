Portugal precisa de substituir 663 comboios em 15 anos

Dinheiro Vivo Hoje às 09:42 Facebook

Segundo o levantamento feito pelos comunistas, as 31 unidades ao serviço da Linha de Cascais ultrapassaram a vida útil em 2013.

Portugal necessita de substituir 663 comboios nos próximos 15 anos. Este é o resultado do levantamento feito pelo PCP às necessidades de material circulante para a ferrovia nacional, que inclui as linhas da CP, Fertagus e também dos metropolitanos de Lisboa e do Porto. Os comunistas recomendam que o Governo desenvolva um plano nacional de material circulante ferroviário.

