Primark abre no Porto com salão de beleza

Dinheiro Vivo Hoje às 14:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Nova loja no NorteShopping tem mais de 5 mil metros quadrados, metade é para o novo conceito de Primark Beauty Studio.

A Primark prepara-se para abrir no Porto uma nova loja conceito: o novo espaço da cadeia irlandesa vai ter um salão de beleza. O novo espaço, o primeiro a abrir em Portugal com este conceito, inaugura a 23 de outubro no NorteShopping. Novo espaço levou à contratação de 50 novos colaboradores, elevando para mais de 300 o número de funcionários da loja a norte do país.

A cadeia já tinha neste centro comercial uma loja, que remodelou, criando um espaço com 5.138 m2, passando a incluir um Primark Beauty Studio, uma área que disponibilizará vários serviços de beleza incluindo manicure e tratamento de sobrancelhas e pestanas, informa a cadeia.

"Estamos muito felizes por abrirmos em breve a nossa nova loja Primark no NorteShopping, mudando para um espaço com mais 50% de área. A nossa nova loja, que vai ter o primeiro Primark Beauty Studio de Portugal, irá oferecer uma melhor experiência de compra aos nossos clientes do Grande Porto", diz Nelson Ribeiro, Area Manager da Primark em Portugal, citado em nota de imprensa.

Depois do Reino Unido e, desde o final de setembro em Espanha (Sevilha), Portugal é o terceiro país a receber o novo conceito de loja da Primark.

A nova loja irá também disponibilizar as novas gamas sustentáveis lançadas recentemente, que incluem ganga, pijamas e roupa de cama em algodão 100% sustentável.

A cadeia irlandesa tem atualmente mais de 370 lojas e cerca de 1,5 milhões de m2 de área de venda no total de 12 países (Irlanda, Reino Unido, Espanha, Holanda, Alemanha, Bélgica, Áustria, França, Estados Unidos, Itália e Eslovénia), entre os quais Portugal, e mais de 75,000 colaboradores. Em Portugal a cadeia tem 10 lojas.

No último ano fiscal (18/19) abriu globalmente 15 novas lojas, criando mais de 4,500 novos postos de trabalho, tendo recebido mais de 42,000 candidaturas.