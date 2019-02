Quer voar? Saiba o que procuram as companhias aéreas

Dinheiro Vivo Hoje às 11:02 Facebook

Twitter

Partilhar

TAP e easyJet estão a expandir-se e precisam de reforçar os quadros. Nesta reportagem, explicam o que tem de ter para começar a voar.

Só pilotos, têm sido contratados em média 44 por mês, mas o processo de expansão da TAP implica um recrutamento alargado e que vai manter-se o longo de todo este ano, assumiu já o presidente da companhia aérea nacional. De acordo com Antonoaldo Neves, no âmbito do programa de recrutamento iniciado em julho, o objetivo é que até ao início de 2019 se consiga recrutar pessoal à medida de um ritmo de crescimento de 10% ao ano, com a aquisição de novos aviões e a abertura de novas rotas a criar necessidades de reforço sem precedentes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia