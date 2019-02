Querem vender-lhe energia em nome da ERSE? Não acredite, diz o regulador

Dinheiro Vivo Hoje às 11:31 Facebook

"A ERSE não vende energia, nem procura os consumidores em suas casas para ver os contadores ou as faturas recebidas! ", alerta o regulador.

A ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos emitiu esta sexta-feira um novo alerta para os consumidores sobre más práticas de comercializadores de energia, desta vez "relacionadas com angariação de clientes, com recurso à utilização abusiva do nome da ERSE como argumento de venda".

A Deco tinha já dado conta de ter recebido em 2018 523 reclamações sobre vendas agressivas de energia. Já a ERSE confirmou ao Dinheiro Vivo que tem em curso nove processos de contraordenação: quatro por mudança de comercializador sem autorização expressa do cliente; e cinco por práticas comerciais desleais praticadas na angariação de cliente

