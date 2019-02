Ryanair lança 15 novas rotas em Portugal

Dinheiro Vivo Hoje às 13:58 Facebook

A companhia aérea já transportou 60 milhões de passageiros de e para Portugal desde 2003. Metade destes passageiros no Porto.

A Ryanair, companhia aérea de baixo custo, apresentou esta quinta-feira, 28 de fevereiro, as novas rotas para o Inverno (a partir do final de outubro). São no total 15 novas rotas, o que faz com que no total a companhia aérea passe a operar um total de 130 rotas.

No Inverno de 2019, a companhia aérea, que detém cerca de 20% de quota de mercado em Portugal, vai passar a ter quatro rotas adicionais em Lisboa: Bordéus (França), Budapeste (Hungria), Clermont (França) e Memming (Alemanha), alcançado assim um total de 27 rotas.

Em Lisboa foram transportados 3,4 milhões de passageiros por ano, de acordo com os dados revelados aos jornalistas pela empresa esta quinta-feira.

A partir do Porto, onde está localizada a principal base da transportadora aérea em Portugal, vão ser lançadas oito novas rotas: Alicante (Espanha), Birmingham (Reino Unido), Bremen (Alemanha), Brive (França), Budapeste (Hungria), Málaga (Espanha), Toulouse (França) e Veneza Trevise (Itália), totalizando 50 rotas a partir deste destino.

Faro vai contar com três novas rotas: Berlim Tegel (Alemanha), Bremen (Alemanha) e Londres Southend (Reino Unido), totalizando 24 rotas a partir do próximo Inverno.

