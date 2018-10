Dinheiro Vivo Hoje às 15:35 Facebook

O salário mínimo vai aumentar 22% em Espanha em 2019, passando para os 900 euros.

A remuneração mínima mensal em Espanha está neste momento balizada nos 735,9 euros e, em 2019, vai avançar para os 900 euros. Esta atualização, de 22,3%, resulta do acordo sobre o Orçamento do Estado para 2019 alcançado esta quinta-feira entre o presidente do governo espanhol, Pedro Sanchez, e o Podemos.

