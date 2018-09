Dinheiro Vivo Hoje às 19:12 Facebook

Sindicato critica Governo por tirar fotografias com CEO da Ryanair e de não resolver problemas laborais.

A Secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho, e o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo estão a ser alvo de críticas por parte do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) devido a uma fotografia publicada ao lado de Michael O"Leary.

