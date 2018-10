Dinheiro Vivo Hoje às 18:17 Facebook

Com a saída de Caldeira Cabral, os secretários de estado são exonerados. O Dinheiro Vivo sabe que apenas Ana Mendes Godinho vai ser reconduzida.

O Dinheiro Vivo sabe que o ministro adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, se prepara para mudar todos os secretários de Estado do ministério da Economia, excepto a do Turismo. Ana Mendes Godinho é reconduzida no cargo, já que o seu trabalho no setor do turismo tem sido apreciado quer dentro do Executivo de António Costa quer pelos players do sector.

