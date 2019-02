Sonae estuda OPA ao Dia, diz imprensa espanhola

Dinheiro Vivo Hoje às 11:47 Facebook

Há três grupos na área do retalho na Europa que estão a analisar o negócio do Dia e a ponderar lançar uma oferta. A Sonae é um deles.

Há três grupos de retalho na Europa que estão a estudar lançar uma oferta pela totalidade ou por parte do negócio dos supermercados Dia. Entre esses grupos, está a Sonae, escreve o jornal Expansión. Os franceses do Carrefour e os alemães do Lidl são os outros dois grupos que estão a analisar o negócio deste grupo de retalho. Além disso, um fundo também terá manifestado o seu interesse por este negócio, indica o mesmo jornal.

