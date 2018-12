TAP contrata mil tripulantes, traz 37 aviões novos e liga o Whatsapp (de graça)

Dinheiro Vivo Hoje às 10:07 Facebook

TAP continua a contratar para responder ao crescimento. Vai ter novas rotas, aviões e aposta na conectividade. É a "TAP da era digital"

"Num voo de 12 horas, é importante ficar ligado" e por isso mesmo a TAP vai oferecer o serviço de mensagens aos seus passageiros. Ao mesmo tempo que anunciou uma nova rota para as Américas, desta vez com destino em São Francisco - ligado a partir do dia 10 de junho de 2019, Dia de Portugal, com cinco frequências semanais -, o acionista David Neeleman revelou que a companhia vai oferecer a ligação ao Watsapp a bordo, passando ainda a disponibilizar pacotes de rede de internet a preços "muito competitivos".

