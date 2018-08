Dinheiro Vivo Hoje às 11:42 Facebook

No segundo trimestre, o emprego aumentou 2,4% em termos homólogos, para quase 4,9 milhões de postos de trabalho, indicou esta quarta-feira o INE.

A taxa de desemprego do segundo trimestre de 2018 desceu para 6,7% da população ativa, o que corresponde ao valor mais baixo dos últimos 14 anos, segundo as séries do Instituto Nacional de Estatística (INE).

