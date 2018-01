Taxify em Portugal para competir com Uber e Cabify

Dinheiro Vivo Hoje às 16:19 Facebook

Nova plataforma de transportes promete comissões mais baixas para motoristas e está aberta a trabalhar com taxistas se a lei portuguesa o permitir.

A Taxify é a mais recente rival da Uber, da Cabify e da Chofer em Portugal. A plataforma fundada na Estónia aterra em Lisboa esta quinta-feira, 11 de janeiro, com vontade de liderar as aplicações de transportes privado de passageiros. Conta com 600 motoristas parceiros na primeira fase e admite, mais tarde, aceitar taxistas, conforme a legislação. A Taxify pretende conquistar o mercado português com preços mais baixos para os clientes e comissões reduzidas para os motoristas.

