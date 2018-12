Trabalhadores dos impostos avançam para a greve

Lucília Tiago Hoje às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira vão avançar para a greve entre 26 e 31 de dezembro.

A cobrança de impostos e o cumprimento das últimas obrigações fiscais do ano podem sofrer um forte revés caso o governo não retome as negociações com o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos sobre a revisão das carreiras e estes acabem por cumprir a greve que vai ser marcada para o período entre o Natal e o Ano Novo.

O pré-aviso de greve para os dias 26 a 31 de dezembro foi aprovado esta sexta-feira pelo Conselho Geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, segundo confirmou ao Dinheiro Vivo o presidente do STI, Paulo Ralha, devendo o texto ser entregue ainda hoje.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia