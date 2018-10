Dinheiro Vivo Hoje às 12:28 Facebook

A retalhista vendeu 457 milhões de euros no último ano fiscal.

As vendas da IKEA em Portugal cresceram 14% no ano fiscal terminado em agosto, face a igual período do ano anterior, para 457 milhões de euros, disse hoje à Lusa a diretora-geral da subsidiária portuguesa, Helen Duphorn.

