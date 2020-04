Já há vacinas contra o novo coronavírus testadas em humanos

Dinheiro Vivo Hoje às 10:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Há um total de 70 vacinas em testes, segundo Organização Mundial da Saúde. China e Estados Unidos lideram investigação.

Três das 70 vacinas que estão a ser desenvolvidas contra o novo coronavírus já estão a ser testadas em humanos. A informação foi revelada pela Organização Mundial da Saúde, que publicou um documento sobre os laboratórios que estão a investigar formas de travar esta pandemia.

Segundo a informação citada pela agência Bloomberg, China e Estados Unidos estão na linha da frente da investigação.

No caso da China, a vacina desenvolvida pelo consórcio entre o Instituto de Biotecnologia de Pequim e a empresa CanSino Biologics já tem autorização para os ensaios clínicos No caso dos Estados Unidos, as farmacêuticas Moderna e Inovio, de forma separada, já estão a testar o tratamento em humanos. Em fase de pré-ensaios clínicos, encontram-se as vacinas desenvolvidas pelos norte-americanos da Pfizer e os franceses da Sanofi.

Todos os laboratórios estão atualmente numa luta contra o tempo para encontrar uma vacina que trave a pandemia contra a Covid-19. Habitualmente, uma vacina demora entre 10 a 15 anos a chegar ao mercado após a fase de investigação. Só que as farmacêuticas contam ter uma solução pronta já em 2021.