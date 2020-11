Mais 20 mil contribuintes isentos do pagamento de IRS

Dinheiro Vivo Hoje às 20:50 Facebook

A proposta do PS foi aprovada por unanimidade, permitindo subir o valor a partir do qual se paga imposto.

Os contribuintes com rendimentos mensais mais baixos ficam isentos de pagar IRS, de acordo com uma proposta do PS aprovada por unanimidade na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

O mínimo de existência sobe dos atuais 9215,01 euros anuais para 9315 euros anuais para o IRS de 2020, a liquidar em 2021.

Esta regra do IRS destina-se a garantir que, depois de aplicadas as taxas do imposto, um contribuinte de baixos rendimentos não fica com um montante líquido anual inferior a um determinado montante considerado o mínimo indispensável.