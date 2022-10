Mercadona aumenta 11% o salário mínimo em Portugal

DV Hoje às 10:35 Facebook

O vencimento de entrada na cadeia de supermercados espanhola ficará 16,6% acima do salário mínimo nacional definido para 2023, anuncia a empresa.

A cadeia de supermercados espanhola Mercadona vai aumentar em 11% o salário de entrada dos colaboradores em Portugal, a partir de janeiro do próximo ano. O vencimento mínimo será de 1034 euros brutos mensais, o que representa uma diferença de 147 euros face ao salário mínimo nacional (com duodécimos incluídos).

Segundo um comunicado da empresa, o salário de entrada da Mercadona em Portugal será de 12 410 euros anuais e os colaboradores beneficiam ainda de uma política de progressão salarial "que permite atingir um salário no valor de 1414 euros brutos mensais (com duodécimos) num máximo de quatro anos de antiguidade". Além disso, os trabalhadores recebem também um prémio anual por objetivos que corresponde a um salário extra, nos primeiros quatro anos, e dois salários extra nos anos seguintes.

Segundo Hugo Pilar, responsável de Benefícios e Compensações em Portugal, "a Mercadona pretende continuar a crescer em Portugal e o nosso objetivo é promover condições laborais competitivas, tanto a nível económico como na conciliação ou no desenvolvimento profissional. Para poder oferecer um serviço de excelência ao cliente, a empresa tem de contar com recursos humanos de qualidade, o que implica investir nas pessoas e oferecer condições que as satisfaçam e motivem para realizar o seu trabalho da melhor forma possível".

No Portal de Emprego da Mercadona há muitas ofertas de emprego neste momento em vigor, muitas delas publicadas nas duas últimas semanas.

A Mercadona abriu o seu primeiro supermercado em Portugal a 2 de julho de 2019 e fechou o ano passado com um volume de vendas total de 415 milhões de euros, uma equipa de 2.500 trabalhadores e um investimento total de 110 milhões.