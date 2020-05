Mexia e Manso Neto pedem recusa do juiz Carlos Alexandre

DV/JN Hoje às 10:58 Facebook

O advogado de defesa do CEO da EDP António Mexia e do CEO da EDP Renováveis, João Manso Neto, apresentou um incidente de recusa do juiz Carlos Alexandre, responsável pela instrução criminal no caso EDP onde os dois são arguidos.

Os interrogatórios aos dois, que estavam previstos para 2 e 3 de junho, ficam, assim, suspensos até que o Tribunal da Relação de Lisboa avalie o pedido apresentado esta quinta-feira.

O advogado João Medeiros considera que as primeiras decisões de Carlos Alexandre são parciais.